Nevşehir HEM'den 5 bin 490 kursiyer yararlandı

NEVŞEHİR(MHA) Şehit Muhammed Can Biçici Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 2021 yılında açtığı kurslarla 5 bin 490 kursiyere eğitim imkanı sağladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fedakar Koçak, 2021 yılı süresince merkez bina ve merkeze bağlı yerleşim alanlarında açılan 250'ye yakın kursta 5 bin 490'e yakın kursiyerin eğitim gördüğünü belirtti.

Bayanların daha fazla ilgi gösterdiği kurslara 3 bin 699'a yakın kadının yanı sıra bin 791'e yakın erkek kursiyerin ilgi gösterdiğini söyleyen Koçak, 15 ile 50 yaş arasında değişen kursiyerlerin içerisinden kursları başarıyla tamamlayan 2 bin 390 kursiyerin sertifika almaya hak kazandıklarını da sözlerine ekledi.