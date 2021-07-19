Nevşehir Hayvan Pazarında Canlılık Yaşanıyor

Nevşehir Ticaret Borsası canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye’nin en modern canlı hayvan pazarlarından birine sahip olan Nevşehir Ticaret Borsası Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Nevşehir Alacaşar yolu üzerinde bulunan canlı hayvan pazarının bu yılda Nevşehir halkına en iyi şekilde hizmet vereceğini belirten Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş: “Nevşehir Canlı Hayvan Pazarına Bu yılda hem satıcılarımız hem de kurban alacak vatandaşlarımız pazarımıza gelecek ve kurbanlıklarını güvenli bir şekilde alacak. Bizlerde iyi bir şekilde hizmet verilmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Pazarda hayvan satıcıları ile kurbanlık telaşına düşen vatandaşlar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşanırken, satıcılar fiyatların düşük olmasından alıcılar ise yüksekliğinden yakındı.

Bu arada hayvan pazarlarında satışa sunulan kurbanlık hayvanların bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrolleri Nevşehir Ticaret Borsası’nın görevli veteriner hekimlerce yapılıyor.

İl ve merkez ilçe dışından getirilen hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu aranırken, merkez ilçe köylerinden getirilen hayvanlarda ise menşe şehadetnamesi kontrolü yapılıyor. İl Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince canlı hayvan nakilleri kontrol altına alındığı belirtildi.

Nevşehir Hayvan Pazarı’nın Kurban Bayramı’nın 1’nci gününe kadar açık kalacağı belirtildi.