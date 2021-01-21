Nevşehir Hayvan Pazarı “ŞAP” Hastalığının Bulaşma Riskine Karşı Geçici Olarak Kapatıldı

Nevşehir Hayvan Pazarı’nın, ŞAP hastalığının bulaşma riskine karşı Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun aldığı 21.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı gereği geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz Aksaray ilimizde ŞAP hastalığı vakalarına rastlanması sonucu tedbir amaçlı, Nevşehir Hayvan Pazarını da geçici bir süreliğine kapattıklarını söyledi.

Şap hastalığının yayılması için en uygun ortamın hayvan pazarları olduğunu dile getiren Yılmaz, Hayvan pazarımıza her ilçemizden besicilerimiz hayvanlarını getiriyorlar. İlçelerimizde şap vakasının görülmesi durumunda , bu hastalığın diğer ilçelerimize ve oralardan gelen hayvanlara bulaşmaması için önlem olarak Nevşehir Hayvan Pazarı’nı geçici olarak kapatıldığını ifade etti.

Yılmaz, Nevşehir Hayvan Pazarının açılacağı tarihin net olmadığını hastalığın durumu ve Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun alacağı kararın belirleyici olacağını belirtti.