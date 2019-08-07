Nevşehir Hayvan Pazarı Kurban Bayramına Hazır

Kurban Bayramına az bir süre kala, Nevşehir canlı hayvan pazarında yerlerini alan kurban satıcıları yoğunluk için hafta sonunu bekliyor.

04 Ağustos 2019 Pazar gününden itibaren hizmete giren Nevşehir Hayvan Pazarı’nın 11 Ağustos 2019 Kurban Bayramı’nın 1’nci gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

NTB Başkanı Salaş; Hayvan Pazarı Kurban Bayramına Hazır

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, yaklaşan Kurban Bayramı dolasıyla hayvan pazarı hakkında açıklamada bulundu.

Nevşehir Alacaşar yolu üzerinde bulunan canlı hayvan pazarının bu yılda Nevşehir halkına en iyi şekilde hizmet vereceğini belirten Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş: “Nevşehir Canlı Hayvan Pazarına Bu yılda hem satıcılarımız hem de kurban alacak vatandaşlarımız pazarımıza gelecek ve kurbanlıklarını güvenli bir şekilde alacak. Bizlerde iyi bir şekilde hizmet verilmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Başkan Salaş; "Çalışmalarımız kapsamında 2018 yılında hayvan pazarına kazandırdığımız Ultrason cihazımız bu yılda dişi kurbanlık alacak vatandaşlarımızın gebe hayvan almaması hususunda zor duruma düşmemeleri için gereksatıcılarımız olsun gerekse vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu konuda Nevşehir Ticaret Borsası hayvan pazarı, sorumlu Veteriner Hekimimiz Mehmet Bilgin tarafından gerekli kontroller yapılacaktır" dedi.

SON BİR HAFTA HAYVAN ALIM- SATIMI YAPILABİLECEK

Pazarda hayvan satıcıları ile kurbanlık telaşına düşen vatandaşlar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşanırken, satıcılar fiyatların düşük olmasından alıcılar ise yüksekliğinden yakındı.

Bu arada hayvan pazarlarında satışa sunulan kurbanlık hayvanların bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrolleri Nevşehir Ticaret Borsası’nın görevli veteriner hekimlerce yapılıyor.

İl ve merkez ilçe dışından getirilen hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu aranırken, merkez ilçe köylerinden getirilen hayvanlarda ise menşe şehadetnamesi kontrolü yapılıyor. İl Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince canlı hayvan nakilleri kontrol altına alındığı belirtildi.