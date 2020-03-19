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Nevşehir Hayvan Pazarı Kapatıldı
Nevşehir Ticaret Borsası Hayvan pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Nevşehir 19.03.2020, 16:10
Çin´in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılmaya başlayan korona virüsüne karşı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilimiz Nevşehir'de de geniş önlemler alınmaya devam ediyor.
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamasında; "Hastalığın bulaşma riskine karşı vatandaşlarımızın yakın temasta bulunacağı alanlarda tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında Corona virüs (Covid 19) hastalığının bulaşma riskine karşı bugünden itibaren Nevşehir canlı hayvan pazarının geçici bir süre kapatılması kararı alınmıştır" dedi.