Nevşehir Halk İslam Kütüphanesi Açıldı

Nevşehir’in İbrahimpaşa Mahallesi’ndeki Nevşehir Belediyesi Organik Ürünler ve Köylü Pazarı’nın ikinci katında oluşturulan Halk İslam Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2500 ciltlik oldukça önemli bir külliyatın bulunduğu Halk İslam Kütüphanesinin kitap sayısının önümüzdeki süreçte daha da artırılacağını belirtti.

MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDE KAN AKIYOR

Seçen, yaşanan küresel ekonomik sorunlar ve beraberinde gelen sosyal alandaki sorunlardan başlayıp, sonuçları savaş gibi asla istenmeyen, insanların, toplumların ve medeniyetlerin yok oluşlarına doğru giden bir çok sorunun temelinde bilgiye gereken önemin etkin şekilde verilmemesi gibi bir gerçeğin yattığını dile getirerek “ Ne yazık ki mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor. Bilginin en temel bir değer olarak değerlendirildiği, kitap, gazete, dergi okuma alışkanlıklarının yüksek seviyede olduğu toplumlarda insan, toplum ve medeniyetleri yok oluşa sürükleyen savaşların olmadığını günümüzde çok rahat bir şekilde gözlemliyoruz. Toplumumuzda okuma alışkanlığının etkin bir şekilde geliştirilmesi, bilimsel anlamlı araştırma ve inceleme çalışmalarının yürütülmesine katkıda bulunmanın yanı sıra her yaş grubundan insanlarımızı kitapların aydınlığında buluşturmak amacıyla Askıda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile işbirliği halinde Halk İslam Kütüphanesi oluşturuldu. Her yaş grubundaki kardeşlerimizi burada bulunan kitaplardan faydalanmak için kütüphanemize bekliyoruz. “ dedi.

Nevşehir Halk İslam Kütüphanesi daha sonra hafız Mahmut Sami Kemikkıran’ın yaptığı duanın ardından Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Askıda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Şanlıbaba ve dernek yöneticilerinin katıldığı törenle açıldı.

Nevşehir Halk İslam Kütüphanesinde, Türkçe yazılmış 60 çeşit Tefsir, tüm Hadis kitapları, 4 mezhebin en temel Fıkıh kitapları, Tasavvuf ve İslam Tarihi eserlerinden oluşan 2500 cilt eser okuyucuların hizmetine sunuluyor.

Nevşehir Halk İslam Kütüphanesinde kitap sayısının önümüzdeki süreçte 7 bin 500 cilt olması planlanıyor.