Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Suriye sınırındaki Mehmetçiğe destek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gaziantep’in Suriye sınırdaki Karkamış ilçesinde görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Aslan, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, İdari Koordinatör Fatih Sürmeli, akademisyenler, idareciler ve öğrencilerden oluşan 45 kişilik heyet, ‘Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütlerinden arındırılan Cerablus bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla Karkamış ilçesine gitti.

Karkamış Belediyesi Konferans Salonunda askerlerle bir araya gelen heyete, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar tarafından bölgeye ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Aksanyar, konuşmasında, Cerablus’un Karkamış’a 4 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

‘Fırat Kalkanı Harekatı’nın terörden temizlenen bölgelere huzur, güven ve barışı getirdiğini vurgulayan Aksanyar, “Bu tarz moral ziyaretlerinin ülkenin her bir güçlü köşesinden, en güçlü olması gereken noktaya yapılan duygu dolu moral ziyaretleri her zaman bizim için gurur verici” dedi.

Rektör Bağlı ise, sınırda görev yapan askerlerin ülkenin geleceğini ve bakasını koruduğunu belirtti.

‘Yüreğimizi getirdik onlara’

Hz. İbrahim’in “karınca misali”nde olduğu gibi askerlerin yanında olduklarını göstermek için Karkamış’a geldiklerini ifade eden Bağlı şöyle konuştu:

“Yüreğimizi getirdik onlara. Onların hem duaya hem de Anadolu insanın her kesiminden desteğine ve duasına ihtiyaçlarını olduğunu biliyoruz. Sahiden burada çok kıymetli bir görev ifa ediyorlar. Biz ne yaparsak onların hakkını ödeyebilmiş değiliz Ülkemizin ciddi anlamda terör tehdidinden korunması için hayatını hiçe sayan ve kendini feda eden kahramanlarımla birlikte olmaktan son derece gururluyuz. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı’da zaferle sonuçlanacaktır.”

Daha sonra Karkamış Belediye Başkan Vekili Galip Kocaaslan’ı ziyaret eden heyet, askerler için getirdikleri için kıyafetleri sınır birliklerine teslim etti.

-‘Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörüne ziyaret’

Program kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi de ziyaret edildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi heyetine verdiği onur yemeğinde Rektör Bağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Yılmaz ile bir süre görüştü.

Ziyaret sonrasında Rektör Bağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’a günün anısına hediye plaket takdim etti.