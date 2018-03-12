Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden ‘Gökkuşağı Projesi’

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Doç. Dr. Zeliha Leblebici ve Hacıbektaş Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Alparslan Eraslan’ın destekleriyle ‘Gökkuşağı Projesi’ hayata geçirildi. Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve aynı zamanda projenin sahibi olan İnci Mine Özkan’ın yürüttüğü ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerinin desteklediği proje, geleneksel hale getirilecek.

Engelli Çocuklar Evlerinde Ziyaret Edildi

Engelsiz Üniversite Birimi ve Sosyal Sorumluluk Kulübü, ‘Gökkuşağı Projesi’nin ilk ayağı olan pilot uygulamasını hayata geçirdi. Bu kapsamda Nevşehir’in Acıgöl İlçesine bağlı Topaç Köyü’nde engelli çocuğu bulunan ve dezavantajlı durumda olan aileler beşer kişilik öğrenci gruplarıyla ziyaret edildi. Engelli çocuklara evlerinde eğlenceli vakit geçirten öğrenciler, duygusal ve bir o kadarda anlamlı anlar yaşadı.

Şehrimize bağlı tüm köyleri ziyaret etmeyi amaçlayan ve üniversitede eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerde sosyal sorumluluk ve bilinç uyandırmayı hedefleyen projeye, farklı öğrenci kulüpleri tarafından da yoğun ilgi gördü. Engelsiz Üniversite Birimi bünyesinde aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam eden öğrenciler, Nisan ayında da başka bir köye gitmeye hazırlanıyor.

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