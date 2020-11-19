Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Azerbaycan Bayrağı Dalgalanıyor
Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ’ı kahramanca bir mücadele sonunda işgalden kurtaran Azerbaycan’a destek vermek amacıyla NEVÜ Rektörlük binası önündeki göndere Azerbaycan Bayrağı çekildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurum ve kuruluşları ile Devletimizin ve Milletimizin her ferdinin “Bir Millet İki Devlet” anlayışı ile kardeş Azerbaycan’a her zaman ve her konuda destek olduğunu belirten Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ’ı kahramanca bir mücadele sonunda işgalden kurtaran Azerbaycan’a Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü olarak her zaman desteğimiz tamdır.
Sahada ve masada kazanılan başarılar sonucunda Türk Dünyasının Nahçivan’da açılan koridor sayesinde kucaklaşacağını da vurgulayan Rektör Aktekin, “Bir ve Büyük Azerbaycan, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının bölgesel ve küresel ölçekteki güvenlik ve kalkınmasına çok büyük ve stratejik bir ivme katacaktır” diye konuştu.