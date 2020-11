Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Azerbaycan Bayrağı Dalgalanıyor

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurum ve kuruluşları ile Devletimizin ve Milletimizin her ferdinin “Bir Millet İki Devlet” anlayışı ile kardeş Azerbaycan’a her zaman ve her konuda destek olduğunu belirten Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ’ı kahramanca bir mücadele sonunda işgalden kurtaran Azerbaycan’a Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü olarak her zaman desteğimiz tamdır.

“Kültür, Dil, Tarih ve Ortak Gelecek birliği içinde “Tek Millet İki Devlet” tasarımlı Milli Birlik anlayışımız; yakın gelecekte Türkiye, Azerbaycan ve tüm Türk Dünyası için çok iyi neticeler ortaya çıkaracaktır. Bu Milli Birlik, sadece hukuk tanımayan Ermenistan’a karşı değil düşmanca faaliyet gösteren tüm ülke ve unsurlara karşı da daima başarılı olacaktır” dedi.

Sahada ve masada kazanılan başarılar sonucunda Türk Dünyasının Nahçivan’da açılan koridor sayesinde kucaklaşacağını da vurgulayan Rektör Aktekin, “Bir ve Büyük Azerbaycan, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının bölgesel ve küresel ölçekteki güvenlik ve kalkınmasına çok büyük ve stratejik bir ivme katacaktır” diye konuştu.