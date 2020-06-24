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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin atandı
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASI İLE ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANIRKEN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN ATANDI.
Nevşehir 24.06.2020, 09:39
Bir süredir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevini vekaleten yöneten Prof. Dr. Semih Aktekin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla NEVÜ Rektörlüğü görevine asaleten atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13.üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2.inci ve 3.üncü ve 7.inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Aktekin atanmıştır” denildi.