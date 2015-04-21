Nevşehir Hacı Baktaş Veli Ünversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
Duyurulur.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI
|
UNVAN
|
DERECESİ
|
ADET
|
AÇIKLAMA
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İşletme
|
Muhasebe ve Finansman
|
Profesör
|
1
|
1
|
Muhasebe alanında çalışmalar yapmış olmak
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
|
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Difüzyon kaynağı üzerinde doktora yapmış olmak
|
Turizm Fakültesi
|
Turizm İşletmeciliği
|
Turizm İşletmeciliği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Turizm İşletmeciliği alanında çalışma yapmış olmak, Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak
|
Turizm Fakültesi
|
Turizm İşletmeciliği
|
Turizm İşletmeciliği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Turizm İşletmeciliği alanı ile Turizm Ekonomisi ve Turizm Kalkınma ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak, Pazarlama alanında Doçentliğini almış olmak
|
Eğitim Fakültesi
|
İlköğretim
|
Sosyal Bilgiler Eğitimi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Ermeni Meselesi üzerine çalışmış olmak
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Matematik
|
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Özel Fonksiyonlarda Eşitsizlikler üzerine çalışıyor olmak
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Matematik
|
Uygulamalı Matematik
|
Doçent
|
1
|
1
|
Operatörlerin Spektral Teorisi üzerinde çalışmış olmak
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İşletme
|
Yönetim ve Organizasyon
|
Doçent
|
1
|
1
|
Stratejik Yönetim ve Rekabet Üstünlüğü alanlarında çalışmalar yapmış olmak
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İşletme
|
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
|
Doçent
|
1
|
1
|
Güncel Pazarlama Yaklaşımları alanında çalışmalar yapmış olmak
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İşletme
|
Örgütsel Davranış
|
Doçent
|
1
|
1
|
Güncel Örgütsel Davranış konularında çalışmalar yapmış olmak
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Uluslararası İlişkiler
|
Devletler Hukuku
|
Yrd. Doç.
|
4
|
1
|
Avrupa Birliği ve uluslararası hukuk alanlarında çalışmalar yapmış olmak
|
Eğitim Fakültesi
|
Türkçe Eğitimi
|
Türkçe Eğitimi
|
Yrd. Doç.
|
3
|
1
|
Yurt Dışında Yabancılara
Türkçe öğretimi deneyimine sahip olmak
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Müzik ve Sahne Sanatları
|
Müzik
|
Yrd. Doç.
|
3
|
1
|
Piyano eğitimi alanında çalışma yapmış olmak
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Genel Türk Tarihi
|
Yrd. Doç.
|
2
|
1
|
Doğu Türkistan Tarihi üzerinde çalışmış olmak
|
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu
|
Hemşirelik
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
|
Yrd. Doç.
|
3
|
1
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak