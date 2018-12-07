Nevşehir güne kar yağışı ile başladı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir’de vatandaşlar güne kar yağışı ile başladı. Nevşehirliler kar yağışının biraz geç geldiğini ifade ederken beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Nevşehir Belediyesi ekipleri ise vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için kar küreme çalışmaları yaptı. Sürücüler ise trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Nevşehir’de karla karışık yağmur yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.