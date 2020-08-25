Nevşehir Gazeteciler Cemiyetine büyük saldırı

Nevşehir’deki gazetecileri bünyesinde bulunduran ve başkanlığını Bayram Ekici’nin yaptığı Nevşehir Gazeteciler Cemiyetine saldırı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde cemiyet binası önünde duran araç gece saatlerinde kundaklandı.Gece bekçilerinin olayı fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.Uzun bir çalışma sonrası söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralanan olmayan kundaklamayla ilgili polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili Suriye uyruklu İbrahim H. ve Murad A’yı gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“Kimse bizi yıldıramaz”

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, “Cemiyetimizin aracına, dolayısıyla Nevşehir’deki gazetecilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” dedi. Saldırının planlanarak yapılan bir saldırı olduğuna inandıklarını kaydeden Ekici, “Nevşehir’deki gazetecileri yıldırmak adına yapılan bu alçak saldırı bize yaptığımız çalışmalardan geri adım attıramayacak. Bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu. Ekici, kundaklamanın ardından kim ya da kimlerin çıkacağını merak ettiklerini sözlerine ekledi.