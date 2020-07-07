Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’nden Vali Becel’e ziyaret

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Görev yaptığı tüm yerlerde yerel basını ciddi anlamda önemsediğini belirten Vali Becel, halkın her alandaki temel sorunlarını dile getiren basının yöneticiler açısından da ciddi bir güç oluşturduğunu ifade etti.

Vali Becel, “Yerel basın benim önceliklerim arasında. Halkın sorunlarını aktaran ve yaşanılan toplumun sorunlarını aktaran öncelikli olarak yerel basın, biz yöneticiler açısından da önemli bir güç oluşturmaktadır. Tüm görev yaptığım yerlerde bunları gözlemledim. İnşallah Nevşehir’de de birlik içerisinde çalışma yürüteceğiz. Zaten bizim de sizin de temel amacınız halka hizmet. Bu yönde bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olacağız.” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici de Vali Becel’e teşekkür etti ve görevinde başarı diledi.

Gazetecilerin el ve gönül birliği içerisinde Kapadokya bölgesinin ana merkezi noktasında Nevşehir’de her yapılan çalışma ve hizmette yer alma kararlılığı içerisinde olduğunu dile getiren Ekici, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi akışında yaşanan sıkıntıların da giderilmesi gerektiğini aktardı.

Ziyarete Ekici’nin yanı sıra NGC Yönetim Kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı.