Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinden Korkutmaz’a ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ekici, cemiyetin faaliyetleri hakkında Korkutmaz’a bilgi vererek, sivil toplum kuruluşlarının basınla birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Nevşehir basınının kentin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini kaydeden Ekici, sivil toplum kuruluşlarının da yaptıkları çalışmaları kamuoyuna duyurması için basınla birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

Başkan Korkutmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ekici ve beraberindekilere teşekkür etti.

Korkutmaz, göreve geldikleri günden itibaren Nevşehir esnafı için neler yapabileceklerini düşündüklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

Korkutmaz, kredi limitinin 225 bin liradan 275 bin liraya yükseltildiğini belirterek, “Bundan sonraki süreçte de esnafımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ekici, Korkutmaz’a NGC’nin Osmanlı arması işlenmiş plaketini takdim etti.