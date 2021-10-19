Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinden İl Jandarma Komutanına ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Alpaslan Körükcü ve Ahmet Korkmazer ile birlikte İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ekici, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi vererek jandarma ve basın ilişkisinin önemli olduğunu söyledi.

Ekici, Yakın’a yeni görevinde başarı diledi.

Jandarma Komutanı Yakın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ekici ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ekici, Yakın’a NGC’nin Osmanlı arması işlenmiş plaketini takdim etti.