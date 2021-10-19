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Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinden İl Jandarma Komutanına ziyaret
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın’ı ziyaret etti.
Nevşehir 19.10.2021, 12:56
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Alpaslan Körükcü ve Ahmet Korkmazer ile birlikte İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Ekici, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi vererek jandarma ve basın ilişkisinin önemli olduğunu söyledi.
Ekici, Yakın’a yeni görevinde başarı diledi.
Ekici, Yakın’a NGC’nin Osmanlı arması işlenmiş plaketini takdim etti.