Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinden Başsavcı Çınar’a ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ekici, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi vererek adliye ve basın ilişkisinin önemli olduğunu söyledi.

Ekici, Başsavcı Çınar’a yeni görevinde başarı diledi.

Başsavcı Çınar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ekici ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ekici, Başsavcı Çınar’a NGC’nin Osmanlı arması işlenmiş plaketini takdim etti.