Nevsehir Fenerbahçe Spor Okullarından Velilere Seminer

Nevşehir Fenerbahçe Spor okulları bu 2 Aralık Pazar günü Futbol Okulu velilerine Nevşehir Fenerbahçe Spor okulları Psikoloğu Ayşe BAYRAKTAROĞLU Tarafından Çocukların Organize Sporlara olan ilgisi ve bununla birlikte Sporda Çocuk Psikoloji konulu Seminer verildi

Nevşehir Fenerbahçe Spor okulları Futbol Direktörü Rahmi ÖZDEMİR yapmış olduğu açıklamada ; Günümüzde spor sadece Çocukların fiziki ve psikolojik açıdan güçlenmesi için sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan, daha ileri gitmiştir. Bununla birlikte spor, sorumluluk ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak çocuklarımızın sosyalleşmesine yardımcı olan önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini desteleyerek bunu hızlandırmasına yardımcı olan faktörlerin başında spor yer almaktadır. Sporun kişilerin psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, çocuklarımızın sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda şehrimizde bulunan bütün çocuklarımızı renk gözetmeksizin Nevşehir Fenerbahçe Spor okullarımıza bekliyor, Saygılar sunuyorum. dedi