Nevşehir Emniyeti NEVÜ öğrencilerine hoş geldin standı açtı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine yönelik ‘Hoş Geldin’ standı açtı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ‘toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamak’ için başlatılan uygulama kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından NEVÜ girişine stant açıldı. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileri şehre ve üniversiteye ‘Hoş geldiniz’ diye karşılayan Terörle Mücadele, Narkotik Şube ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetlerine yönelik hazırlanan ‘El Ele Güvenli Geleceğe’ konulu uyarıcı broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca, öğrencilerin herhangi bir sorun ve talepleri olması halinde emniyet birimlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, kendilerine not defteri, kalem, pasta ve limonata ikramında bulundu. Uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirten öğrenciler ise, görevli ekiplere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından NEVÜ girişinde kurulan ‘Hoş Geldin’ ve bilgilendirme standı 28 Eylül 2018 tarihine kadar öğrencileri karşılamaya devam edecek.