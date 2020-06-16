Nevşehir emeklisi gelmişlerden, yeni Valilere terfi etti

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir’de görev yapan Osman Aydın, Asım Hacımustafaoğlu gibi isimlerin 8 yıla yakın Nevşehir Valiliği yaptığı Nevşehir’de son dönemlerde iki isim öne çıkıyor. Bu isimlerden biri olan Vali Mehmet Ceylan Sultanbeyli Kaymakamı iken Nevşehir valiliği görevine atanmış ve 3 yıl bu görevde bulunduktan sonra Tekirdağ Valiliğine atanmıştı.Öte yandan İçişleri Bakanlığındaki görevinin ardından ilk kez Mülki idare amiri olarak ilimize atanan Vali İlhami Aktaş’ta uzun yıllar süren emeklisi gelmişlerin saltanatının sürdüğü Nevşehir’deki geleneğin artık devam ettirilmeyeceğinin bir başka sinyali olmuştu.

Bir dönem Gülşehir ilçesinde Kaymakamlık ve Acıgöl ilçesinde ise kaymakam adaylığı görevlerinde bulunan İnci Sezer Beçel'in Nevşehir'e atanmasıyla birlikte emeklisi gelmişlerin atandığı il olan Nevşehir bu kez ilk Valilik deneyimini yaşayanların ili haline dönüştü.