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Nevşehir emeklisi gelmişlerden, yeni Valilere terfi etti
Nevşehir son dönemlerde atanan yeni Valilerle birlikte genelde memuriyet süresinin sonuna gelmiş, emeklisi yaklaşmış isimlerden ziyade mülki idare amirliğine ilk kez yükselen isimlerle tanışmaya başladı.
Nevşehir 16.06.2020, 10:22
Öte yandan İçişleri Bakanlığındaki görevinin ardından ilk kez Mülki idare amiri olarak ilimize atanan Vali İlhami Aktaş’ta uzun yıllar süren emeklisi gelmişlerin saltanatının sürdüğü Nevşehir’deki geleneğin artık devam ettirilmeyeceğinin bir başka sinyali olmuştu.
Bir dönem Gülşehir ilçesinde Kaymakamlık ve Acıgöl ilçesinde ise kaymakam adaylığı görevlerinde bulunan İnci Sezer Beçel'in Nevşehir'e atanmasıyla birlikte emeklisi gelmişlerin atandığı il olan Nevşehir bu kez ilk Valilik deneyimini yaşayanların ili haline dönüştü.