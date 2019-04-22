Nevşehir Ekonomisi Kapadokya Üniversitesinde konuşuldu

Üniversite-endüstri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ’Mustafapaşa Ekonomi Toplantıları’nın ikincisi sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının katılımıyla Kapadokya Üniversitesinde gerçekleşti.

’Nevşehir Ekonomisi ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Üniversite-Endüstri İşbirliğinin Yeniden Tartışılması’ başlığıyla gerçekleştirilen ikinci toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Şahin, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Ertaş, iş insanları, sanayiciler ve akademisyenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Bugün aslında Türkiye’de son yıllarda çokça konuşulan ve üzerine kafa yorulan bir konu hakkında bir araya geldik. Bizim amacımız yükseköğretim kurumunun ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde belli konularda ihtisaslaşmayı artırıcı ve mümkün olduğunca verimli sonuçlar alıcı yol haritası geliştirmek. Bu konuda Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile çalışan Kapadokya Üniversitesi olarak bölgedeki bütün paydaşlarla bir araya gelip çeşitli yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Türkiye’de TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, üniversiteler ve sektörden firmaların oluşturmuş oldukları bundan belki 10 belki 20 yıl sonra adına Türk Modeli dedikleri bir model de geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın açılış konuşmasından sonra oturumları yönetmek üzere kürsüye gelen Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız, “Biz buraya bugün bir özeleştiri yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Nevşehir ekonomisi son çeyrek yüzyılda ne yaptı, neler yaşadı teknoloji kavramı açısından buna bakmak istiyoruz” dedikten sonra ilk oturum konuşmacılarını kürsüye davet ederek etkinliği başlattı.

İlk oturumda ilk konuşmacı olarak konuşan Nevşehir TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı, Nevşehir’in sosyoekonomik yapısı hakkında bilgi vererek Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası çalışmaları hakkında konuşurken, üniversite sanayi iş birliği faaliyetleri hakkında da bir sunum yaparak sözü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı İlknur İnam’a bıraktı. Konuşmasında, Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktaran İlknur İnam, çalışmalar ışığındaki tespitler, uygulanan model ve buradan yola çıkarak da Nevşehir’de neler yapılabilir sorusunun cevabını verdi. Toplantının ikinci oturumunun ilk konuşmacısı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Çoban, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin deneyimleri hakkında bir sunum gerçekleştirirken, Tekada Teknoloji firmasından Taner Ertekin ise, “Dijitalleşme Teknolojisinin İşletmelerin Verimliliği ve Rekabet Yeteneklerine Etkileri” başlıklı konuşmasında dijital dönüşümü, gerekliliklerini ve sebeplerini anlattı. Toplantının son konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız ise, “Kapadokya Ekonomisi Veri Bankası ve Yenilik Araştırma-Uygulama Merkezi Modeli Önerisi” başlıklı konuşmasında model önerisine dair bilgiler aktarırken, bu kapsamda gerçekleştirilmesi planlanan kısa vadeli dört hedef hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen soru cevap kısmında katılımcıların soruları konunun uzmanları tarafından cevaplanırken, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın kapanış öncesi yaptığı değerlendirme konuşmasıyla etkinlik sona erdi.