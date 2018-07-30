Nevşehir'e Millet Kıraathanesi Açılıyor

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzere hayata geçecek olan Nevşehir Millet Kıraathanesinin ön çalışması olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı hizmet veren İl Halk Kütüphanesi gerek okuyucu sayısının artması, gerekse vatandaşların talebi üzerine Valiliğimizce 24 saat süreyle okuyucuya açık tutulmasına karar verilmiş olup, 27.07.2018 tarihinden itibaren 7/24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeye başlamıştır. İl Halk Kütüphanesinde açık olduğu sürece her yaştaki okuyucularımıza günün değişik saatlerinde ikramda bulunulacaktır.

Nevşehir Kültür Merkezi Binasının bir bölümünün Millet Kıraathanesine dönüştürülmesi için çalışmalar başlatılmış olup, en kısa sürede faaliyet göstermeye başlayacaktır.

Nevşehirli her yaştan okuyucumuzu, günün 24 saati hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağımız İl Halk Kütüphanesine bekleriz.