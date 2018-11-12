Nevşehir'e kar geliyor! Nevşehir hava durumu

Nevşehir'de Cuma günü kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin yarın (13.11.2018 Salı) Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, bölgemizde Cuma günü görülecek yağışların karla karışık yağmur, zamanla yüksekliğe bağlı olarak kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yağışla ile birlikte ani sıcaklık düşüşünün yaratabileceği olumsuzluklara ( ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi