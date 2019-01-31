Nevşehir Doğa Kolejinde Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor

Doğa Koleji ürettiği farklı eğitim modelleriyle dünyada birçok kurumun örnek aldığı bir eğitim markası olmanın yanı sıra ülkesine ve değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, sorgulayan, donanımlı, araştırmacı ve dünya ile entegre bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

11 bin metrekarelik arsa üzerine kurulu bulunan Nevşehir Doğa Kolejinin, 21 bin metrekarelik kapalı alanında Anaokulu, İlkokul, ortaokul ve Anadolu ile fen lisesine ait olmak üzere toplamda 65 dersliği bulunuyor.

Kapalı havuzu, öğrencilerin etkin teneffüs geçirebilmeleri için sanat sokağı, görsel sanatlar odası, ekoloji dersliği, müzik odası, ibadethane, bilim ve teknoloji dersliği, seramik atölyesi, satranç sınıfı, 3D sınıfı, akıl oyunları sınıfı ve laboratuvarlardan oluşan kampüs binası, 2000 öğrenci kapasiteli yemekhane ve 550 kişilik konferans salonunu ile Nevşehir’de eğitime farklı bir boyut kazandırmıştır.

Mevcut müfredatın zenginleştirildiği geliştirilmiş ve fark yaratan eğitim sistemiyle Doğalı öğrenciler, akademik yönden donanımlı, başarıya odaklı bireyler olarak yetişiyor. Akademik donanımın yanı sıra drama, satranç, yaratıcı yazarlık, ekoloji, deney atölyesi, robotik ve kodlama gibi fark derslerle ise öğrenciler, edinmiş oldukları bilgileri yatay ve dikey düzlemde kullanmayı öğreniyor; teori ve pratiği entegre ederek seçkin bir eğitim alıyorlar.

Öğrenciler, anasınıfından itibaren eğitim sisteminin içinde yer alan derslerle İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyor. İlkokul 2. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri, uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor. İngilizceyi her yıl daha da özümseyen Doğalılar, lisede akademik İngilizce seviyesine ulaşıyor.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde okul müfredatları artık öğrencilere bilgi değil beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Nevşehir Doğa Koleji lisedeki derslerine, t-MBA eğitiminin yanına "Proje Modelli Eğitim"i de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor.

Nevşehir Doğa Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, öğrencilere sunduğu %100’e varan LGS başarı bursuyla da başarıyı ödüllendirerek teşvik ediyor ve eğitime destek veriyor.

Sizde Nevşehir Doğa Koleji’nin fark yaratan eğitim modeli ile çocuğunuzu "Doğa"sına bırakın…

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 12:28