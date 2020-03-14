Nevşehir Doğa Kolejinde dezenfekte çalışması yapıldı

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okulumuzda dezenfekte çalışması yapıldı.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizin de gündeminde olan Corona Virüsü sebebiyle Doğa Koleji kampüsümüz; rutin endüstriyel temizlik ve dezenfekte sürecine ek olarak, Nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte ediliyor.