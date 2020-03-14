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Nevşehir Doğa Kolejinde dezenfekte çalışması yapıldı
Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okulumuzda dezenfekte çalışması yapıldı.
Nevşehir 14.03.2020, 14:58
Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okulumuzda dezenfekte çalışması yapıldı.
Tüm dünyayla birlikte ülkemizin de gündeminde olan Corona Virüsü sebebiyle Doğa Koleji kampüsümüz; rutin endüstriyel temizlik ve dezenfekte sürecine ek olarak, Nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte ediliyor.