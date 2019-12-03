Nevşehir Doğa Koleji’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Günün önemine binayen düzenlenen konferans ilköğretim müdürü Kadir Karayılan’ın görseller eşliğinde yaptığı sunumla başladı.

Daha sonra kürsüye gelen kampüs müdürü Sabahattin Yılmaz öğrenci ve öğretmenlerle duygu dolu bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencileri empati yapmaya, engelli insanlarımızı anlamaya davet eden Sabahattin Yılmaz şükür etmek elimizdekilerin kıymetini bilmek ve duyarlı olmak zorundayız dedi.

Sabahattin Yılmaz bu konuda sizlerle sohbet etmeyi özellikle istedim ‘çünkü ben de bir engelli Ağabeyiyim’ dedi