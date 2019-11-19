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Nevşehir Doğa Koleji yabancı misafirlerini ağırladı

Nevşehir Doğa Koleji olarak Litvanya, İtalya, Polonya, Hırvatistan ve Romanya ’dan ‘Oyunlarla Matematik’ temalı Erasmus + projesi kapsamında gözlem için gelen öğretmen ve öğrencileri okulumuzda ağırladık.

Nevşehir 19.11.2019, 16:31
Nevşehir Doğa Koleji yabancı misafirlerini ağırladı
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Nevşehir Doğa Koleji olarak Litvanya, İtalya, Polonya, Hırvatistan ve Romanya ’dan ‘Oyunlarla Matematik’ temalı Erasmus + projesi kapsamında gözlem için gelen öğretmen ve öğrencileri okulumuzda ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz oryantasyon sonrası öğretmenlerimiz ile Türkiye ve misafir ülkelerin Eğitim Sistemi üzerine fikir alışverinde bulunarak bir kez daha hem dil eğitimi hem de farklı branşlarda yabancı dili kullanabilme yetisinin gerekliliği sonucuna vararak eğitim kalitesi için uluslararası işbirliği pratiklerimizi devam ettirdik. Uluslarası işbirliğinin öneminin bilinciyle bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

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