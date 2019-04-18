Nevşehir Doğa Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye genelinde ki Doğa Kolejleri lise kademeleri aralarında düzenlenen Matematik Akıl Oyunları yarışmalarında Nevşehir Doğa Koleji Öğrencileri Betül Bükra Kaymaz, Hazra Çoban ve Zehra Çisem Çamoğlu gösterdikleri üstün başarı ile Türkiye 1.si oldular.

Toplamda 3 kademeden oluşan sınavların 1.si yazılı, 2.si ise online olarak daha önceden gerçekleşmişti. Bu müsabakalarda tam puan alma başarılarını gösteren öğrencilerimiz 9 finalist okul arasına kalarak Doğa Koleji İstanbul Ataşehir 1 kampüsünde düzenlenen final müsabakalarına kalmaya hak kazandılar.

Doğa Koleji İstanbul Ataşehir 1 kampüsü konferans salonunda gerçekleşen final müsabakalarında ise mücadele ettikleri diğer 8 okul temsilcilerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldular.

Bizlere bu gurur yaşatan öğrencilerimiz Betül Bükra Kaymaz, Hazra Çoban ve Zehra Çisem Çamoğlu’na başarılarının devamını dilerken, emeği geçen öğretmenlerimiz ve velilerimize teşekkür ederiz.

Başarı = Doğa