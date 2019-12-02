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Nevşehir Doğa Koleji öğrencileri İstanbul’dalar

11 ve 12. sınıf öğrencilerimizden bir grup gelecekte okuyacakları üniversiteleri tanımak bilgilenmek amacıyla İstanbul’dalar.

Nevşehir 02.12.2019, 10:04
Nevşehir Doğa Koleji öğrencileri İstanbul’dalar
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11 ve 12. sınıf öğrencilerimizden bir grup gelecekte okuyacakları üniversiteleri tanımak bilgilenmek amacıyla İstanbul’dalar.

Bu vesile ile aynı zamanda stres atma fırsatı da bulan öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

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