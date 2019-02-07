Nevşehir Doğa Koleji Öğrencileri Hollanda’da Türkiye’yi Temsil Ediyor

Nevşehir Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Hollanda’nın Zoetermer şehrinde Alfrink Koleji’nde düzenlenen ve Fransa, İsveç, Almanya, Hindistan, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin de katıldığı 2019 MUN'a (Model United Nations of Alfrink) katılarak Türkiye’yi temsil etmektedirler.

Cuma gününe kadar devam edecek olan konferansta bugün komiteleriyle bir araya gelerek Dünya meselelerine çözümler aradılar.

Kendilerini özverili, hevesli ve disiplinli çalışmalarından dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.