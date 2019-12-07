Nevşehir Doğa Koleji'nden Kamuoyuna Önemli Açıklama

Değerli velilerimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Doğa koleji ( asist eğitim kurumları) ile franchise olarak çalışmaktayız.

Şuan Doğa Koleji genel merkezinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve öğretmenlerinin mağduriyet durumları sık sık kamuoyunda ve medyada yer almaktadır.

Kamuoyunda duyulan bu haberlerle ilgili bizlerde üzüntü duymaktayız.Ancak;

Doğa Koleji genel merkezinin yaşadığı bu sıkıntılarla franchise olan Nevşehir Doğa kolejimizin uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.Nevşehir Doğa Koleji olarak Öğretmenlerimize karşı olan bütün maddi ve manevi sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getirerek mutlu ve huzurlu bir şekilde planlanladigimiz hedeflerimize yürümekteyiz.

Doğa Koleji genel merkezinin yaşadığı sıkıntıların biran önce çözülüp, ülkemizin bu devasa eğitim kurumunun yoluna devam etmesi ve öğretmen arkadaşlarımızın huzura kavuşması en büyük temennimizdir.

Nevşehir Doğa Koleji Yönetim Kurulu