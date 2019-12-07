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Nevşehir Doğa Koleji'nden Kamuoyuna Önemli Açıklama
Nevşehir Uluer Eğitim hizmetleri A.Ş'den kamuoyuna açıklama
Nevşehir 07.12.2019, 19:40 07.12.2019, 22:05
Değerli velilerimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Doğa koleji ( asist eğitim kurumları) ile franchise olarak çalışmaktayız.
Şuan Doğa Koleji genel merkezinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve öğretmenlerinin mağduriyet durumları sık sık kamuoyunda ve medyada yer almaktadır.
Kamuoyunda duyulan bu haberlerle ilgili bizlerde üzüntü duymaktayız.Ancak;
Doğa Koleji genel merkezinin yaşadığı sıkıntıların biran önce çözülüp, ülkemizin bu devasa eğitim kurumunun yoluna devam etmesi ve öğretmen arkadaşlarımızın huzura kavuşması en büyük temennimizdir.
Nevşehir Doğa Koleji Yönetim Kurulu
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