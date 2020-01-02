Nevşehir Doğa Koleji'nden "Bu kış beni sen giydir" sosyal sorumluluk projesi

Nevşehir Doğa Koleji olarak“Bu Kış Beni Sen Giydir” sosyal sorumluluk projemizin 2.si ile Nevşehir civar köylerinde bulunan, ihtiyacı olan öğrencilere yardım eli uzattık.

Nevşehir Doğa koleji öğrencileri bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri “Bu Kış Beni Sen Giydir” isimli sosyal sorumluluk projesi için yine çok heyecanla hazırlandı! Eğitim hayatını güç şartlarda sürdüren çocuklar için önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiren Doğa Koleji t-MBA öğrencilerimiz, bu proje ile dar gelirli öğrenci kardeşlerini kış aylarında üşümemeleri için projeyi gerçekleştirdi. Nevşehir Civar Köylerinde bulunan ilkokul ve ortaokullara destekte bulunan öğrencilerimiz hiç tanımadıkları kardeşlerine manevi destekte oldular!



“Okula sıcacık ayakkabılar, kazaklar ve montlarla gitmek onlarında hakkı” diyen liderlik akademisi öğrencileri yüzünü hiç görmediğin kardeşlerine yardım eli uzatmak için sen de kampanyaya katıl çağrısında bulunarak tüm okul arkadaşlarını, iş insanlarını projelerine destek vermeye davet etti. Öğrencilerimiz bu kış onlar için seferber oldular.



Doğa Koleji akademik başarıyla yetinmeyip öğrencilerinin yaşadığı ülkeye, topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesine de büyük önem veriyor. Bu amaçla öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını teşvik ediyor. Liderlik Akademileri önderliğinde tüm öğrencilerin katılımı ile “Bu Kış Beni Sen Giydir ” projesini gerçekleştiren Doğa Koleji öğrencileri, Tüm Türkiye genelinde de binlerce dar gelirli öğrenci arkadaşına soğuk kış aylarında sıcak bir el uzattı. Kasım ayı boyunca topladıkları kıyafetleri ve düzenledikleri kermeslerle elde edilen gelir ile aldıkları kıyafetleri kendi tespitleri ile buldukları ihtiyaçlı devlet okulu öğrencilerine yine kendi elleri ile hediye etti..

Duyarlı ve vicdanlı bir nesil yetişiyor. Öğrencilerimize anlamlı projeleri için teşekkür ediyoruz.