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Nevşehir Doğa Koleji'nde yerli malı haftası kutlandı

Nevşehir 19.12.2019, 15:19
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Nevşehir Doğa Koleji'nde yerli malı haftası kutlandı
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Geleceğini oluşturmak için geçmişini bilen,bugününü anlamlandıran bir gençlik için Üretmeden tüketmenin olmayacağını bilen,ancak çağın ihtiyaçlarına göre üretme azminde bir nesil için  Doğa koleji öğrencileri yerli malı haftasını düzenledikleri etkinliklerle idrak ettiler.

Velilerin büyük desteği,öğretmenlerin yönlendirmesi ile kurulan sofrada bunu biz ürettik diyebilecekleri ne varsa her şeyin tadına baktılar ve gönüllerince eğlendiler.

İlerleyen yaşlarda aynı haftayı laboratuvarlarda bilim şenliklerinde kutlamak dileğiyle...

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