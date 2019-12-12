Nevşehir Doğa Koleji'nde PISA Sınavı yapıldı

Nevşehir Doğa Koleji Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri bu sınavla okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma becerilerini geliştirdiler.

Öğrencilerimizin hem akademik hem de günlük yaşama hazırlık süreçlerine destek amacıyla okulumuzda gerçekleştirdiğimiz PISA sınavı, öğrencilerimizin başarılı olmaları için temel oluşturacaktır.

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