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Nevşehir Doğa Koleji'nde PISA Sınavı yapıldı
Nevşehir Doğa Kolejinin Ortaokul 5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerine PISA Sınavı yapıldı.
Nevşehir 12.12.2019, 11:02
Nevşehir Doğa Koleji Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri bu sınavla okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma becerilerini geliştirdiler.
Öğrencilerimizin hem akademik hem de günlük yaşama hazırlık süreçlerine destek amacıyla okulumuzda gerçekleştirdiğimiz PISA sınavı, öğrencilerimizin başarılı olmaları için temel oluşturacaktır.
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