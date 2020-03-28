Nevşehir Doğa Koleji'nde Canlı Dersler Başladı

Bu süreçte teknolojinin sağladığı tüm imkânları kullanarak,

senkron*, asenkron** sanal sınıf ve eğitim yönetim sistemleri üzerinden Doğa Koleji öğrencilerinin bulunduğu her yerden eğitimler devam ediyor.

Nevşehir Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada,

"Değerli Velilerimiz ve Sevgili Kolejliler,Yaşanan bu günlerde hep birlikte bir süreç yöneteceğiz. Zorunlu olarak ara verilen eğitime yeni bir yöntemle devam etmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamlamış, canlı ders videolarımızın deneme yayınlarına başlamış bulunmaktayız.Bu süreçte her fırsatta sizlerle iletişimde olacağız." ifadelerini kullandi.