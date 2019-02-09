Nevşehir Doğa Koleji Hollanda’da Türkiye’nin Gururu Oldu

Nevşehir Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Hollanda’nın Zoetermer şehrinde Alfrink Kolejinde düzenlenen MUN'Alfrink (Model United Nations of Alfrink) katılarak Türkiye’yi temsil ettiler.

Bir hafta süren program süresince öğrencilerin; Fransa, İsveç, Almanya, Hindistan, İspanya, İngiltere gibi ülkelerden gelen diğer yaşıtları ile Dünya sorunlarını değerlendirdikleri ve kendi ülkeleri için çözümler aradıkları, karşılıklı fikir alış verişlerinin yapıldığı verimli bir çalışmaya imza attılar.

Ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.