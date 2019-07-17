Nevşehir Doğa Koleji Gücüne Güç Kattı

Tanıtım toplantısında konuşan DOĞA Koleji Kampus Müdürü Sabahattin YILMAZ 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Nevşehir de başlayan DOĞA yürüyüşünün devam ettiğini, bu yürüyüşte öğretmenin çok önemli olduğunu geçen yıl oluşturulan kaliteli öğretmen kadrosuna çoğalan öğrenci sayısı ve büyümeyle beraber yeni arkadaşlar katmak için titiz bir çalışma yürütüldüğünü transfer niteliğinde öğretmenler ile anlaşıldığını dile getirdi.

Doğa Kolejleri adına bölge sorumlusu Sn. Ali AYKUT yaptığı konuşmada DOĞA Kolejinin büyüklüğünden Nevşehir için ne anlama geldiğinden bahsederken Nevşehir’in eğitim hayatına KALİTE getirdiğini dile getirdi. Törene katılan Öğretmenler neden DOĞA kolejini tercih ettiklerini anlattılar. Video Linki: Video Linki: http://www.fibhaber.com/ egitim/ nevsehir-doga-koleji-gucune -guc-katti-h105503.html