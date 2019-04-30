Nevşehir Doğa Koleji ‘’Doğa’da Bir Gün’’ Programı Düzenledi

Minik misafirler önce Nevşehir Doğa Koleji Hacı Abdullah Uluer Konferans salonunda Sihirbaz Sidora’nın etkileyici gösterisini izlediler. Sihirbaz Sidora’nın sergilediği gösteri ile ziyaretlerine eğlenceli bir başlangıç yapan minikler daha sonra Nevşehir Doğa Koleji Sanat Sokağında bulunan atölyelerde eğitimin nasıl eğlenceye dönüştüğünü uygulamalı olarak görme fırsatı buldular.

Güzel sanatlar, Drama, Müzik, İngilizce, Satranç, Akıl Oyunları, 3D, Seramik ve Bilim Teknoloji atölyelerinde Doğa Koleji Müfredatına uygun eğitim modelini inceleme şansı bulan minik misafirlerimiz programın devamında kampus yemekhanesine geçerek öğle yemeklerini yediler.

Yemeğin ardından Doğa Koleji yemekhane katında oluşturulan eğlence alanına geçen misafir öğrencilerimiz burada kum boyama, boyama ve oyun parkında eğlenceli anlar geçirdiler.

2 günden oluşan ‘’Doğa’da Bir Gün’’ programı kapsamında yarın da misafirlerimizi Nevşehir Doğa Koleji farkını yaşamaları için kampüs binamızda ağırlamaktan şeref ve mutluluk duyacağız.