Nevşehir DİPA Market'ten Özel İndirimler

İNDİRİM KAMPANYASI

Dipa AVM tarafından 23.01.2020 - 29.02.2019 tarihleri arasında avantaj karta sahip olanlara yapılacak şok indirimleri kaçırmayın.

DİPA AVM'ye Avantaj Kartı Getir, Avantajlı ürünleri götür.

Kristal Riviera 5 lt 99.90 yerine 91,90

Tariş Riviera 5 lt. 99.90 yerine 91,90

Komili Riviera 5 lt 96.90 yerine 89.90

Aymar Ayçiçek Yağı 5 lt 39,95 yerine 37. 25

Kristal Ayçiçek Yağı 5 lt 44,90 yerine 42.90

Yudum Ayçiçek Yağı 4.5 lt 41.90 yerine 39,90

ÇAYKUR Tiryaki Çay 1 kg 33.49 yerine 29,95

ÇAYKUR Rize Çay 1 kg 33,49 yerine 31.45

ÇAYKUR Kamelya Çay 1 kg 33,49 yerine 30,90

Meysu Süt 1 lt Yarım Yağlı 4.25 yerine 3.79

İçim Süt 1 lt Tam Yağlı 5.30 yerine 4,99

İçim Süt 1 lt Yarım Yağlı 4.15 yerine 3.99

Sütaş Kaşar 600 gr. 22.95 yerine 21.49

Sütaş Süzme peynir 900 gr 19,95 yerine 18,95

Sütaş Beyaz peynir 900 gr 22.95 yerine 21.49



İnceler Gönen Baldo 2,5 kg.28.90 yerine 26.90Nevpa Futbol Mercimek 2.5 kg 15.49 yerine 12.95Nevpa Pilavlık pirinç 2.5 kg 15.99 yerine 13.90Torku Banada 700 gr. Cam 16.90 yerine 14,90Ülker Çokokrem 950 gr. 16,25 yerine 15.49Kayseri Toz şeker 5 kg.24,95 yerine 23.49Öncü Domates Salçası 4.300 Gr. 49,90 yerine 46.90Dardanel Ton 3x80 GR. Ekonomik 14,90 yerine 11.90Haskaymak Petek Bal 700 gr. 23,90 yerine 21,90Eti Benim O Muzlu 216 gr 6.49 yerine 4.95Eti Benim O Tray çikolatalı 6.49 yerine 4.95Yetiş Çamaşır Suyu 4 kg 8.50 yerine 7.49Yetiş Bulaşık Deterjanı 4 kg 12.90 yerine 11.90Domestos 3. 240 gr. Çeşitleri 19. 90 yerine 18.90Duru Banyo 50.Yıla özel 600 gr 9,95 yerine 8,99