Nevşehir Devlet Hastanesinde Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi Yapıldı

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında Nevşehir Devlet Hastanesinde kalite değerlendirmesi yapılmıştır.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında ilimizde 2019 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Bakanlık Değerlendiricileri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörününde katılımı ile 21.08.2019-23.08.2019 tarihleri arasında Nevşehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.

Her yıl gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmeleri sağlık kuruluşlarımızda hasta ve çalışan güvenliği ile kalite kültürünün geliştirilmesi ve sağlıkta kaliteye ilişkin Bakanlık hedeflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına çok önemli bir yere sahiptir.

İlimizdeki Hastanelerde değerlendirmelerde hasta ve çalışan güvenliği standartları başta olmak üzere sağlık hizmeti sunum kalitesi standartları yerinde görülerek değerlendirilmiştir. Hastane Yönetimi ve çalışanlarımızın ekip ruhuyla, büyük özveriyle katkı sağladıkları kalite çalışmaları yerinde değerlendirmesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Hastanelerimizde sağlık hizmetlerini, kalite standartları çerçevesinde ve özenle sunan tüm yönetici ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.