Nevşehir Devlet Hastanesinde Mesai Dışı Poliklinik Hizmetleri Artarak Devam Ediyor

*Çocuk Hastalıkları poliklinik Mesai dışı Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi saat 17.00-21.00 arasında hizmet vermektedir.



*Kulak Burun Boğaz Hastalıkları poliklinik Mesai dışı Cumartesi, Pazar, Pazartesi saat 18.00-22.00 arasında hizmet vermektedir.



*Cildiye Hastalıkları poliklinik Mesai dışı Pazartesi, Çarşamba saat 17.30-19.30 arasında hizmet vermektedir.



*Göz Hastalıkları poliklinik Mesai dışı Pazartesi, Salı, Çarşamba saat 17.30-19.30 arasında hizmet vermektedir.



*Radyoloji Ultrason Mesai dışı randevulu Pazartesi, 16.30-19.00 arasında hizmet vermektedir.



*Psikiyatri Hastalıkları poliklinik Mesai dışı Pazartesi, Salı, Çarşamba saat 17.30-19.30 arasında hizmet vermektedir.





Çocuk hastalıkları, Kulak Burun Boğaz hastalıkları, Cildiye hastalıkları, Göz hastalıkları ve Psikiyatri hastalıkları için muayene olmak isteyenhastalarımız, yukarıda belirtilen saatlerde acil servis hasta kayıt biriminden ilgili polikliniğe kimlik belgesi ile kayıt alarak muayene olabilirler.Randevu almak isteyen hastalarımız cildiye hastalıkları, Göz hastalıkları, Psikiyatri hastalıkları için, Sağlık Bakanlığı Alo 182 Hattını arayarak hastanemizden randevu alabilir,MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: Alo 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulamasıMHRS üzerinden randevu alabilmek için Alo 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.