Nevşehir Dernekler Federasyonu, Başkan İbaş’ı ziyaret etti

Nevşehir Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğurlu ve beraberindeki heyet, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; İstanbul Nevşehir Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğurlu, Başkanvekili ( Suvermez Köyü Dernek Başkanı ) Erdoğan Yücel, Mali ve İdari İşler Başkanı ( Özlüce Köyü Dernek Başkanı) Cuma Sivritepe ve Federasyon Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bozdemir katıldı. Federasyon Başkanı İsmail Uğurlu, 2019 yılında kurularak resmiyet kazanan federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Uğurlu, Nevşehir Dernekler Federasyonu olarak kuruluş amaçlarının İstanbul’da yaşayan tüm Nevşehirlileri bir araya getirerek, Nevşehir kültürünü sürdürmeyi ve Nevşehirliler ‘in birlik, beraberlik ve dayanışmasını arttırmak olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, NEVDERFED Başkanı İsmail Uğurlu’ya ve beraberindekilere teşekkür ederek, ziyaretlerinin anısına Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Uğurlu’ya hediye takdim etti.