Nevşehir'den o hakem hakkında suç duyurusunda bulundu

Pazarspor - Nevşehir Belediyespor TFF 3. Lig Play-Off maçını yöneten Antalya Bölgesinden Üst Klasman Hakemi Murat Erdoğan hakkında bugün saat: 13.30 da Nevşehir Adliyesine gidilerek suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan suç duyurusu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Nevşehir Belediyespor Basın sözcüsü Muhammed Feyzi Aygün şunları söyledi “Nevşehir Belediyespor – Pazarspor müsabakasında kendisine hakem sıfatı verilen Murat Erdoğan isimli şahsın skandal kararlarıyla Nevşehir Belediyespor’un bir yıllık emeği çöpe gitti.” dedi. Bu işin peşini bırakmayacaklarını maçın ardından yaptıkları açıklamalarla da dile getirdiklerini hatırlatan Aygün, “Biz bu işin peşini bırakmayacağımızı o gün de söylemiştik. Bugün burada kendisine hakem sıfatı verilen Murat Erdoğan isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk.” diye konuştu. Aygün, şöyle devam etti: “Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı, milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Kulüp Başkanı Esat Özaltın, takım yönetim kurulu olarak söz veriyoruz bu işin peşini bırakmayacağız. İki düdükle bir şehrin bir yıllık emeğini çöpe atmak kimsenin harcı değil. Ben hakemim, gördüğümü çalarım gerisi beni ilgilendirmez diyerek bu şehrin emeklerini çöpe atmak hiç kimsenin harcı değil. Biz Akdeniz Üniversitesi nezdinde de girişimlerde bulunacağız. Federasyon nezdinde girişimleri zaten başlattık. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde başlattık. Bugün de Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde girişimleri başlattık. TCK 257’inci maddesi görevi kötüye kullanma suçunu içerir. Hakeme hakaret etmek kamu görevlisine hakaret niteliğindedir. Ve hakem sahada ifa ettiği görev üzere kamu görevlisidir. Kendisine yapılan bir fiilde kamu görevlisine karşı işlenen suç nedeniyle karşı taraf cezalandırılacak, o zaman kimse kusura bakmasın sahada kamu görevlisi olan hakem sahada yaptıklarını da kamu görevlisi sıfatıyla görevi kötüye kullanma suçundan hesabını verecek. Bir bakalım o gün kimlerle konuşuldu, kimlerle bir pazarlığa girildi, ne yapıldı, hakemin telefon görüşmeleri neler, yüz yüze kimlerle görüştü. Bunlar araştırılsın ve varsa ardında bir şey görevi kötüye kullanmadan ilgili hakem hakkında dava açılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Nevşehir sahipsiz değildir. Nevşehir’i kimse sahipsiz sanmasın. Bu olayın sonuna dek takipçisi olacağız.”