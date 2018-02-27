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Nevşehir Defterdarı Taş, Başkan Salaş'ı Ziyaret Etti

Nevşehir Defterdar’ı Orhan Taş, Vergi Haftası kutlamaları sebebiyle Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a makamında ziyarette bulundu.

27 Şubat 2018 Salı 18:20
Nevşehir Defterdarı Taş, Başkan Salaş'ı Ziyaret Etti
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Bu yıl 29'uncusu düzenlenen geleneksel "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında ziyaretlerde bulunduklarını belirten Nevşehir Defterdarı Orhan Taş, “ Nevşehir Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanımıza, Meclis Başkanımıza ve yönetim kurulu üyesi arkadaşların hepsine çok teşekkür ederim. Biz buraya her geldiğimizde çok sıcak karşılanıyoruz. Bugün yine aynı sıcaklığı yaşadık. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Bizler kader birliği yapmış kurumlarız. Bugüne kadar desteklerini hiç esirgemediler. Bundan sonrada öyle olacağına inanıyorum. Bugün ziyaretimizin asıl sebebi ise Vergi Haftası dolayısıyla müşterilerimizle Defterdarlık arasında diyalog eksikliği olmasın, sıkıntı var mı yok mu karşılıklı olarak bunu istişare edelim ve çözümü konusunda beraber hareket etmek amacımız bu. İnşallah bunu başarmışızdır. Ben buna inanıyorum ve başkanımın dileklerine aynen katılıyorum. Tüm Nevşehir halkının Vergi Haftası’nı kutluyorum” dedi.

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Vergi Haftası'nın öneminin paylaştıkça arttığına işaret eden NTB Başkanı İbrahim Salaş'ta, “Bizlerde ticaret erbabı olarak vergilerimizi devletimize vereceğiz. Devletimizde ülkemizin kalkınması için gerekli yatırımları ve hizmetleri yapacaktır. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen geleneksel Vergi Haftasının ilimiz Nevşehir ve tüm Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyor, sayın Defterdarımıza ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı’da hazır bulundu.

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