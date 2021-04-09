Nevşehir'de Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Beklenen Hadise Yoğun Kar Yağışı ve Tipi

Beklendiği Yer Nevşehir İl Geneli

Başlama-Bitiş Zamanı 09.04.2021 20:00 TSI 11.04.2021 15:00 TSI

Hadisenin Şiddeti Yoğun Kar

Meteorolojik Bilgi

Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Nevşehir il genelinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 cm, yükseklerde 20-40 cm) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.