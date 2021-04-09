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Nevşehir'de Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!
Nevşehir 09.04.2021, 13:56
Beklenen Hadise Yoğun Kar Yağışı ve Tipi
Beklendiği Yer Nevşehir İl Geneli
Hadisenin Şiddeti Yoğun Kar
Meteorolojik Bilgi
Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Nevşehir il genelinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 cm, yükseklerde 20-40 cm) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.