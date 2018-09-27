Nevşehir de Tütün Denetlemeleri Başlıyor

Kişinin kendisi kullanmadığı halde istemi dışında tütün dumanına maruz kalması sonucu her yıl dünyada 600.000 kişi hayatını kaybetmekte ve bu rakamdan çok daha fazla kişi pasif etkilenim nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşamaktadır.

Özellikle hava sıcaklıklarının azaldığı sonbahar ve kış aylarında kapalı alanlarda tütün ürünü tüketimi eğilimindeki artış göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın tütün dumanının pasif etkilerinden korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerin etkinliğinin artırılması için Türkiye genelinde her Çarşamba günü eş zamanlı olarak il merkezi ve diğer ilçelerimizde çapraz denetimler yapılmaya başlanmıştır.



Vatandaşlarımız şikayetleri ni



Alo 184 SABİM



Yeşil Dedektör mobil uygulaması



Alo 155 Polis



Alo 156 Jandarma



Alo 191 Uyuşturucu



ile Mücadele Hattına bildirebilirler.



Ayrıca Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız



Alo 171 Sigara Bıraktırma Hattı üzerinden yardım talebinde bulunabilirler.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTİYORUM

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Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 15:48