Nevşehir'de "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

16.02.2019 Cumartesi günü il merkezi ve ilçelerimizde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-19 2019/1” kapsamında;

İl merkezi ve ilçelerimizde 13.00-16.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri (AVM) içleri, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, metruk binalar, kamu binaları çevreleri ile bu güzergâha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda ayrıca toplu taşıma yapılan otogar girişleri ile park ve bahçelerde, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence yerleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik toplam (37) Ekip ve (184) Personel ile yapılan uygulamada;

(43)’ü yabancı uyruklu (2.416) şahıs sorgulanmış, (75) umuma açık işyeri, (23) park/bahçe, (417) araç kontrol edilmiş, yapılan kontroller neticesinde;

* Yoklama Kaçağı (9) şahıs, taksirle yaralama suçundan (1) şahıs yakalanmış,

* (1) adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş ve şahsa usulsüz kurusıkı tabanca taşımaktan dolayı idari işlem yapılmış,

*Çeşitli kusurları olduğu tespit edilen (12) araç sahibine 10.158,00 TL cezai işlem uygulanmış, (3) araç trafikten men edilmiş,

* (2) şahsa kapalı mekânda sigara içmekten dolayı 306,00 TL idari para cezası işlem yapılmıştır.