Nevşehir'de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

11 Ocak Pazartesi Sabahı Saat 10'Da İstiklal Marşı'mızı Hep Birlikte Okuduk

Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. Bu kapsamda 11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00'da Nevşehir Vali Yardımcısı Sayın Kağan Mekan ÇEVİREN, Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR, Nevşehir Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri ile birlikte bayrak törenine katıldılar.

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da Nevşehir geneli tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı'mız okundu. Okullarımızda yapılan bayrak töreni etkinliklerine il merkezinde, İl milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçelerimizde ise ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı. Öğrencilerimiz ve velilerimiz evlerinden, balkonlarından İstiklal Marşı’mızı söylediler.