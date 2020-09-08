Son Dakika
Nevşehir'de tıraş zamlandı
Nevşehir'de tıraşa zam geldi. Yeni zamlı tarifeye 9 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçilecek.
Nevşehir 08.09.2020, 13:48
NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Berberler, Kuaförler ve Güzellik Merkezleri Odası Başkanı Cengiz Taşhan, özellikle son aylarda Korona virüs nedeniyle bir süre kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşadıklarını, bu yüzden zam talebinde bulunulduğunu ifade etti.
Erkek kuaförlerinde saç tıraşı 40 TL, Sakal tıraşı 25, Saç sakal tıraşı ise 60 TL, 0-12 yaş çocuk tıraşı 20 TL oldu.