Son Dakika
Nevşehir'de TIR'ın yakıt deposundan 165 kilo likit eroin çıktı
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 165 kilogram likit eroin ele geçirildi.
Nevşehir 02.12.2019, 15:27
Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma ve takip sonrası Nevşehir'de bir TIR'ı durdurdu.
TIR'da yapılan aramada yedek yakıt deposunda 165 kilogram likit eroin bulundu.
Edirne'ye getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.
Foto Arşiv
6°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2019
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49