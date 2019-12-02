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Nevşehir'de TIR'ın yakıt deposundan 165 kilo likit eroin çıktı

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 165 kilogram likit eroin ele geçirildi.

Nevşehir 02.12.2019, 15:27
Nevşehir'de TIR'ın yakıt deposundan 165 kilo likit eroin çıktı
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Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma ve takip sonrası Nevşehir'de bir TIR'ı durdurdu.

TIR'da yapılan aramada yedek yakıt deposunda 165 kilogram likit eroin bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

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